DFB-Frauen mit WM-Test gegen Japan in Paderborn

Köln (SID) - Auf dem Weg zur WM testen die deutschen Fußballerinnen ihre Form gegen einen weiteren Top-Gegner. Im ersten Heimspiel für Neu-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg treffen die Olympiasiegerinnen am 9. April in Paderborn auf Japan, den Weltmeister von 2011.

Feiert bald ihr Debüt: Martina Voss-Tecklenburg © SID

"Wir wissen, dass wir bei der WM in jedem Spiel ans Limit gehen müssen, deshalb ist es für uns wichtig, schon auf dem Weg dorthin auf hohem Niveau zu testen", sagte Voss-Tecklenburg, die ihr Debüt an der Seitenlinie am 28. Februar (21.00 Uhr) bei einem Länderspiel im WM-Gastgeberland Frankreich gibt. Zudem ist ein Test am 6. April in Schweden terminiert. Ein weiteres Heimspiel wird in der unmittelbaren Turniervorbereitung im Mai stattfinden.

Bei der Endrunde (7. Juni bis 7. Juli) trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppe B auf China (8. Juni/Rennes), Spanien (12. Juni/Valenciennes) und Südafrika (17. Juni/Montpellier).