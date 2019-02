DFB-Frauen müssen auf WM-Basecamp verzichten

Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Frauenfußball-Nationalmannschaft wird bei der WM in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli) kein eigenes Basecamp beziehen. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit Verweis auf eine Entscheidung des Weltverbandes FIFA mit.

DFB-Damen nutzen kein WM-Hauptquartier in Frankreich © SID

Der DFB hatte aus logistischen Gründen die Nutzung eines Hauptquartiers nahe Rennes bis nach dem zweiten Gruppenspiel angestrebt. Erstmals bei einem Turnier hatte das deutsche Team während der EM 2017 in den Niederlanden ein Basislager genutzt.

In Frankreich wird der zweimalige Welt- und achtmalige Europameister nun jeweils am Tag nach den Spielen zum nächsten Spielort umziehen. Dabei müssen mitunter große Distanzen bewältigt werden. Die Olympiasiegerinnen spielen in der Gruppe B zunächst in Rennes gegen China (8. Juni), es folgen die Duelle mit Spanien in Valenciennes (12. Juni) sowie mit Südafrika in Montpellier (17. Juni).