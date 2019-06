DFB-Frauen starten ohne Marozsan ins WM-Viertelfinale

Rennes (SID) - Die deutschen Fußballerinnen gehen zunächst ohne Spielmacherin Dzsenifer Marozsan in das WM-Viertelfinale gegen Schweden. Beim Duell am Samstag (18.30 Uhr/ARD und DAZN) in Rennes sitzt die 27-Jährige, die im Auftaktspiel gegen China (1:0) einen Zehenbruch erlitten hatte, zunächst auf der Bank.

Marozsan verletzte sich im ersten Spiel gegen China © SID

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg veränderte ihre Startformation im Vergleich zum Achtelfinale gegen Nigeria (3:0) auf zwei Positionen. Für Melanie Leupolz und Verena Schweers rücken Linda Dallmann und Carolin Simon in die erste Elf.