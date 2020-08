DFB-Frauen testen im Oktober in Wiesbaden gegen England

Frankfurt/Main (SID) - Das Frauenfußball-Nationalteam darf sich im zweiten Heim-Länderspiel nach dem Restart auf ein Highlight freuen. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg trifft am 27. Oktober (16.00 Uhr/ARD) in Wiesbaden auf die Lionesses aus England. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mit.

Voss-Tecklenburg freut sich auf die Partie gegen England © SID

"Wir freuen uns auf das Spiel gegen einen starken Gegner, der uns fordern und die Möglichkeit geben wird, uns als Mannschaft auf einem Topniveau weiterzuentwickeln", sagte Voss-Tecklenburg vor dem "Rückspiel" zum 2:1-Prestigeerfolg des DFB-Teams im vergangenen November in Wembley.

Auf den Standort Wiesbaden fiel die Wahl laut DFB-Mitteilung unter anderem, weil das Stadion "optimale Bedingungen zur Umsetzung des Hygienekonzeptes" für Länderspiel-Austragungen biete. Die ersten Spiele der DFB-Frauen nach der Corona-Zwangspause finden im Rahmen der EM-Qualifikation am 19. September (14.00 Uhr/ZDF) in Essen gegen Irland sowie am 22. September (16.00 Uhr/ARD) in Montenegro statt. Die ursprünglich für 2021 terminierte EM in England wird aufgrund der Corona-Pandemie ein Jahr später ausgetragen.