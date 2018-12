DFB-Frauen treffen bei der WM auf Spanien, China und Südafrika

Paris (SID) - Die deutschen Fußballerinnen haben für die Gruppenphase der Weltmeisterschaft in Frankreich (7. Juni bis 7. Juli 2019) eine anspruchsvolle Aufgabe erwischt. Der zweimalige Titelträger trifft in der Vorrundengruppe B auf China, Geheimfavorit Spanien und Debütant Südafrika. Das ergab die Auslosung am Samstagabend in Paris.

Deschamps lost Deutschland in anspruchsvolle Gruppe B © SID

Ausgetragen werden die Spiele am 8. Juni (21.00 Uhr) in Rennes, am 12. Juni (18.00 Uhr) in Valenciennes und am 17. Juni (18.00 Uhr) in Montpellier. Das Eröffnungsspiel am 7. Juni (21.00 Uhr) bestreiten Gastgeber Frankreich und Südkorea.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), die bei der WM 2015 in Kanada den vierten Platz belegte, gehörte bei der Auslosung 181 Tage vor Turnierbeginn zu den sechs gesetzten Teams. Die jeweils Gruppenersten und -zweiten der sechs Vierergruppen sowie die vier besten Dritten qualifizieren sich für das Achtelfinale.