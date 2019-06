DFB-Frauen warten auf WM-Achtelfinalgegner: "Auf uns konzentrieren"

Grenoble (SID) - Die deutschen Fußballerinnen sind vom wirren WM-Modus und dem tagelangen Warten auf ihren Achtelfinalgegner langsam genervt. "Natürlich wäre es schön, wenn man wüsste, gegen welchen Gruppendritten man spielt", sagte Vize-Kapitänin Svenja Huth auf der Pressekonferenz zwei Tage vor dem ersten K.o.-Spiel am Samstag (17.30 Uhr/ZDF und DAZN) in Grenoble, "nichtsdestotrotz sind wir total fokussiert und wollen uns sowieso mehr auf uns konzentrieren".

Mit voller Konzentration bei der Sache: Svenja Huth © SID

Erst nach den abschließenden Vorrundenspielen am Donnerstagabend steht fest, welche weiteren beiden Gruppendritten in die Runde der letzten 16 einziehen. Bislang sind nur China (deutsche Gruppe B) und Brasilien (C) sicher weiter. Mögliche Achtelfinal-Gegner des deutschen Teams sind Nigeria (A), Brasilien und Argentinien (D).