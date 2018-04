DFB: Grindel reist zur "Deutsch-Russischen Fußballwoche" nach Moskau und Wolgograd

Frankfurt/Main (SID) - DFB-Präsident Reinhard Grindel reist am 6. Mai für eine "Deutsch-Russische Fußballwoche" ins Gastgeberland der Fußball-WM. Anlässlich des 75. Jahrestags der Schlacht von Stalingrad spielt die deutsche U18-Nationalmannschaft am 8. Mai im heutigen Wolgograd gegen die russische Junioren-Auswahl.

DFB-Präsident Grindel reist am 6. Mai nach Russland © SID

Im Rahmenprogramm ist zudem eine Kranzniederlegung an der "Ewigen Flamme" am Mamajew-Hügel geplant. An der Deutschen Kriegsgräberstätte Rossoschka findet am gleichen Tag (9. Mai) eine Gedenkveranstaltung statt.

"Wir wollen das Motto pflegen: Brücken zwischen den Menschen bauen - und nicht nur zwischen den Mächtigen", hatte Grindel bereits im vergangenen Jahr gesagt. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) teilte am Freitag mit: "Wer darüber redet, dass Sport Völker verbinden kann, muss auch etwas dafür tun." Der Verband wolle "Begegnungen junger russischer und deutscher Fußballerinnen und Fußballer" ermöglichen.