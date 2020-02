DFB-Pokal: 7,5 Millionen sehen BVB-Aus in der ARD

Frankfurt/Main (SID) - Die ARD konnte bei der DFB-Pokal-Partie zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund (3:2) eine starke Quote verzeichnen. 7,49 Millionen Zuschauern verfolgten den 3:2-Erfolg der Norddeutschen gegen den Vizemeister; der Marktanteil betrug 25,8 Prozent.

Die Dortmunder schieden in Bremen aus © SID

Die Zusammenfassung der anderen Spiele ab 23.03 Uhr sahen immerhin 4,25 Millionen (MA: 24,9 Prozent) im Ersten. Das Sportschau-Studio vor Spielbeginn ab 20.15 Uhr verzeichnete 4,78 Millionen Fußballfans (MA: 17,5 Prozent).

Auch der Privatsender Sport1 hat am Dienstagabend bei der Begegnung zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig (3:1) eine ansprechende Quote verzeichnet. Im Schnitt sahen rund 1,42 Millionen Zuschauer die Partie. Zwischenzeitlich verfolgten sogar 1,9 Millionen Zuschauer in Spitze den überraschenden Sieg der Hessen gegen den Vorjahresfinalisten.