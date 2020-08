DFB-Pokal: ARD überträgt Duisburg-Dortmund live

Köln (SID) - Die ARD überträgt in der ersten Runde des DFB-Pokals das Spiel des Fußball-Vizemeisters Borussia Dortmund beim Drittligisten MSV Duisburg. Die Partie wurde auf Montag, den 14. September (20.45 Uhr), angesetzt. Die ARD zeigt in dieser Saison insgesamt neun Pokalspiele live. Vier weitere Begegnungen überträgt Sport1 im Laufe des Wettbewerbs im Free-TV. Sky zeigt wie in den vergangenen Jahren jedes der 63 Spiele um den DFB-Pokal live.

Die ARD überträgt das Pokalspiel von Borussia Dortmund © SID

Die zeitgenauen Ansetzungen der verbleibenden 31 Begegnungen der ersten Runde erfolgen nach dem Finaltag der Amateure, der am Samstag (14.30 Uhr/ARD) stattfindet. Das Teilnehmerfeld steht wegen der Corona-Zwangspause noch nicht komplett fest. Für die Mannschaften, die sich noch über die Pokalwettbewerbe der Landesverbände qualifizieren müssen, kamen bei der Auslosung Platzhalter zum Einsatz. Gespielt wird die erste Pokalrunde von Freitag, 11. September, bis Montag, 14. September.