DFB-Pokal: Cacau lost Viertelfinale aus

Köln (SID) - Der frühere Nationalspieler Cacau lost am Sonntag live in der ARD-Sportschau das Viertelfinale im DFB-Pokal aus. Ab 18.00 Uhr zieht der Integrationsbeauftragte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) im Fußballmuseum in Dortmund die jeweils acht Paarungen für die Wettbewerbe bei Männern und Frauen. Das gab der DFB am Donnerstag bekannt.

Cacau wird die nächste Runde im DFB-Pokal auslosen © SID

Die Viertelfinalspiele der Männer werden am 3. und 4. März ausgetragen, die Halbfinals folgen im April (21./22.), das Finale in Berlin findet am 23. Mai statt. Es sind noch sieben Bundesligisten um Titelverteidiger Bayern München sowie der Regionalligist 1. FC Saarbrücken im Rennen.

Bei den Frauen sind die Viertelfinals für den 21. und 22. März angesetzt. Die weiteren Termine lauten: Halbfinale: 18./19. April; Finale in Köln: 30. Mai.