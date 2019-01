DFB-Pokal: Handball-Nationalspieler Böhm lost Viertelfinale aus

Köln (SID) - Handball-Nationalspieler Fabian Böhm (29) lost das Viertelfinale im DFB-Pokal aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Die Ziehungen für den Männer- und Frauen-Wettbewerb finden am 10. Februar im Rahmen der ARD-Sportschau (ab 18.15 Uhr) statt.

Fabian Böhm lost das Pokal-Viertelfinale aus © SID

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg übernimmt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Rolle der Ziehungsleiterin. Die Viertelfinalspiele der Männer werden am 2. und 3. April ausgetragen. Die Frauen sind bereits am 13. März im Einsatz.