DFB-Pokal: Hertha BSC im Achtelfinale gegen Bayern München

Dortmund (SID) - Für Hertha BSC ist das Pokalfinale im eigenen Stadion in weite Ferne gerückt. Das Team von Trainer Pal Dardai hat in Bayern München für das Achtelfinale das große, aber wohl auch schwierigste Los gezogen. Die Hauptstädter empfangen Anfang Februar den derzeit schwächelnden deutschen Rekordmeister und -Pokalsieger. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

DFB-Pokal: Hertha wird Bayern München zugelost © SID

In einem Westderby trifft Vizemeister Schalke 04 auf Aufsteiger Fortuna Düsseldorf. Zudem kommt es zum Traditionsduell zwischen Bundesliga-Absteiger Hamburger SV und Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Erstligist Bayer Leverkusen gastiert ebenfalls bei einem Zweitligisten, dem 1. FC Heidenheim. Borussia Dortmund muss sich mit Werder Bremen auseinandersetzen, in einem weiteren Erstligaduell treffen RB Leipzig und der VfL Wolfsburg aufeinander.

Hertha-Trainer Pal Dardai nahm das Los mit Humor. "Irgendeiner muss ja in jeder Runde gegen die Bayern spielen", schrieb der 42-Jährige mit einem Zwinker-Smiley bei Twitter: "Und wir sind sehr froh über ein volles Olympiastadion."

Ausgelost wurden die acht Begegnungen von Serdal Celebi vom FC St. Pauli, der im September als erster Blindenfußballer mit seinem Treffer im Finale um die deutsche Meisterschaft die Wahl zum Tor des Monats gewonnen hatte. Ziehungsleiter bei der Auslosung war Frauen-Bundestrainer und HSV-Legende Horst Hrubesch.

Die Achtelfinal-Begegnungen werden am 5. und 6. Februar kommenden Jahres ausgetragen. An beiden Tagen werden jeweils zwei Partien um 18.30 Uhr und zwei Spiele um 20.45 Uhr ausgetragen. Das Pokal-Finale in Berlin findet am 25. Mai 2019 statt. Titelverteidiger Eintracht Frankfurt war bereits in der ersten Runde gescheitert.

Alle Begegnungen des Achtelfinales im DFB-Pokal 2018/19 im Überblick:

Hamburger SV - 1. FC Nürnberg

1. FC Heidenheim - Bayer Leverkusen

Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

Holstein Kiel - FC Augsburg

Hertha BSC - Bayern München

MSV Duisburg - SC Paderborn

Borussia Dortmund - Werder Bremen

RB Leipzig - VfL Wolfsburg