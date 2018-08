DFB-Pokal: Rödinghausen gegen Bayern in Lotte oder Paderborn

Rödinghausen (SID) - Fußball-Regionalligist SV Rödinghausen wird das Zweitrunden-Pokalspiel gegen Rekord-Cupgewinner Bayern München am 30./31. Oktober in der Benteler-Arena von Paderborn oder im Frimo-Stadion in Lotte austragen. Das bestätigte SVR-Geschäftsführer Alexander Müller dem Onlineportal MSPW. Eine Entscheidung über den Austragungsort soll in der nächsten Wochen fallen.

Lotte könnte erneut Austragungsort für den SVR werden © SID

In Lotte hatte Rödinghausen bereits sein Erstrundenspiel gegen den Zweitligisten Dynamo Dresden (3:2 nach Verlängerung) ausgetragen.