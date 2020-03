DFB-Pokal: Saarbrücken trifft auf Leverkusen, Bayern empfangen Frankfurt

Köln (SID) - Fußball-Regionalligist 1. FC Saarbrücken trifft im Halbfinale des DFB-Pokals auf Bayer Leverkusen. Das ergab die Auslosung durch Nationaltorhüterin Almuth Schult im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Die Saarländer hatten sich als erster Viertligist überhaupt in die Vorschlussrunde gespielt. Im zweiten Halbfinale empfängt Titelverteidiger Bayern München seinen Vorgänger Eintracht Frankfurt. Gespielt wird am 21. und 22. April.

Leverkusen trifft auf Saarbrücken © SID

"Wir freuen uns auf das Halbfinale. Die Chance ist natürlich nicht ganz so groß, wenn man sieht, was Leverkusen derzeit abliefert", sagte Saarbrückens Geschäftsführer David Fischer in der ARD: "Es wird ein großer Pokalabend, jeder freut sich darauf. Vielleicht hat Leverkusen einen ganz, ganz schlechten Abend."

Saarbrücken hatte auf dem Weg in das erste Pokal-Halbfinale seit 1985 unter anderem die beiden Bundesligisten Fortuna Düsseldorf und 1. FC Köln aus dem Wettbewerb geworfen. Aufgrund des Umbaus des Ludwigsparkstadions trägt Saarbrücken seine Heimspiele im Hermann-Neuberger-Stadion im benachbarten Völklingen aus. Fischer erklärte, der Verein bemühe sich, auch das Halbfinale dort spielen zu können.

"Wir sind froh, dass wir ein Heimspiel haben, wir haben uns das gewünscht", sagte Bayern-Coach Hansi Flick: "Der Gegner ist sehr pokalerfahren, hat eine gute Qualität und spielt mit Leidenschaft. Es wird ein richtiger Pokalfight, wir wollen ins Finale."

Im Duell der Sieger der vergangenen beiden Jahre muss Frankfurt auf Filip Kostic verzichten. Der Offensivspieler hatte im Viertelfinale gegen Werder Bremen (2:0) in der Nachspielzeit wegen eines Fouls die Rote Karte gesehen und war für vier Pokalspiele gesperrt worden.

"Keine Frage: Das ist die schwerste aller möglichen Konstellationen. Wir sind in einer absoluten Außenseiterrolle", sagte Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic: "Aber wir werden nichts herschenken und alles versuchen, um die Überraschung zu schaffen und unseren Traum vom Finale dennoch zu verwirklichen."