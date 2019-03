DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg im Halbfinale bei den Bayern

Frankfurt/Main (SID) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg müssen auf dem Weg zur Titelverteidigung im Halbfinale des DFB-Pokals in einer Neuauflage des Vorjahresfinales bei Bayern München antreten. Im zweiten Halbfinale treffen die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg im badischen Duell aufeinander. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

Pernille Hader trifft mit Wolfsburg auf die Bayern-Damen © SID

Die beiden Halbfinals werden am 31. März ausgetragen. Die genauen Anstoßzeiten stehen noch nicht fest. Das Endspiel findet am 1. Mai (17.15 Uhr) in Köln statt.