DFB-Pokal der Frauen: Wolfsburg und Bayern messen sich im Achtelfinale

Köln (SID) - Seriensieger VfL Wolfsburg muss bereits im Achtelfinale des DFB-Pokals der Fußball-Frauen bei seinem schärfsten Rivalen Bayern München antreten. Dies ergab die Auslosung am Freitagabend in Köln. Die frühere Nationalspielerin Sonja Fuss bescherte als Losfee zudem dem Vorjahresfinalisten SC Freiburg ein Heimspiel gegen Turbine Potsdam, Rekordmeister 1. FFC Frankfurt empfängt in einem weiteren Duell zweier Bundesligisten Bayer Leverkusen.

Beide Teams trafen 2018 im DFB-Pokalfinale aufeinander © SID

Wolfsburg holte den Titel zuletzt fünfmal in Serie, darunter 2018 mit einem Finalsieg im Elfmeterschießen gegen München, das 2012 den DFB-Pokal gewonnen hatte. Die Achtelfinals finden am 16. und 17. November statt, das Finale wird am 30. Mai 2020 in Köln ausgetragen.