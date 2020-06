DFB-Pokalfinale der Frauen bis 2023 in Köln

Köln (SID) - Das DFB-Pokalfinale der Frauen wird auch in den kommenden drei Jahren in Köln stattfinden. Dies entschied das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in einer Sitzung am Freitag.

Frauen-Pokalfinale bleibt bis mindestens 2023 in Köln © SID

Darüber hinaus vereinbarten der DFB und die Stadt Köln eine "optionale Verlängerung" der Zusammenarbeit bis 2025. Das Endspiel der Frauen wird seit 2010 im RheinEnergieStadion ausgetragen, zuvor fand die Partie immer unmittelbar vor dem Männerfinale in Berlin statt.

"Die vergangenen zehn Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, warum der Standort Köln optimal für die Austragung des DFB-Pokalfinals der Frauen ist: ein tolles Stadion, eine eindrucksvolle Atmosphäre, ein attraktives Rahmenprogramm für die ganze Familie und der sportliche Reiz eines Endspiels", sagte DFB-Präsident Fritz Keller.

Für Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist das Finale in Köln "längst zur Tradition" geworden: "Der Finaltag ist jedes Mal ein großes Fest des Frauenfußballs."

Nur in diesem Jahr wird es etwas anders sein. Das Finale zwischen dem frisch gekürten deutschen Meister VfL Wolfsburg und der SGS Essen am 4. Juli muss wegen der Corona-Pandemie wie alle anderen Partien im deutschen Fußball vor Geisterkulisse ausgespielt werden.