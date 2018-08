DFB: Schneider nicht mehr Co-Trainer von Löw

München (SID) - Bundestrainer Joachim Löw verzichtet künftig auf Thomas Schneider als Assistent. Der 45-Jährige wird beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) die Leitung der Scouting-Abteilung übernehmen. Der bisherige Leiter Urs Siegenthaler bekommt andere Aufgaben. Schneider hatte nach dem WM-Triumph 2014 das Amt als "Co" von Hansi Flick übernommen. Im Stab von Löw bleiben dagegen Assistent Marcus Sorg und Andreas Köpke als Bundestorwarttrainer.

Thomas Schneider (r.) übernimmt die Scouting-Abteilung © SID

Löw stellte am Mittwoch in München nach dem Desaster in Russland seine WM-Analyse vor. Die deutsche Nationalmannschaft trifft sich am kommenden Montag in der bayerischen Hauptstadt, um sich auf die Länderspiele am 6. September in der Allianz Arena gegen Weltmeister Frankreich und drei Tage später gegen Peru in Sinsheim vorzubereiten.