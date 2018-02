DFB-Sportgericht: 20.000 Euro Geldstrafe für Hannover

Hannover (SID) - Fußball-Bundesligist Hannover 96 ist wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro belegt worden. Die Niedersachsen haben das Urteil des DFB-Sportgerichtes akzeptiert, es ist somit rechtskräftig.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) reagierte damit auf die Vorkommnisse während des Bundesliga-Heimspiels am 13. Januar 2018 gegen Mainz 05 (3:2). In der zweiten Halbzeit der Partie hatte eine kleine Personengruppe die Mainzer Einwechselspieler Leon Balogun und Anthony Ujah in rassistischer Weise mit "Affenlauten" verunglimpft.