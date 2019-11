DFB-Sportgericht verhandelt Fall Aigner mündlich

Frankfurt/Main (SID) - Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Montag (11. November, ab 14.00 Uhr) in Frankfurt/Main in einer mündlichen Verhandlung das Strafmaß für den Platzverweis von Stefan Aigner vom Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden. Geleitet wird die Sitzung von Hans E. Lorenz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Stefan Aigner fehlt Wehen Wiesbaden für drei Spiele © SID

Gegen das Einzelrichterurteil hatte der Spieler Einspruch eingelegt und eine mündliche Verhandlung beantragt. Aigner war am Mittwoch vom DFB-Sportgericht wegen einer Tätlichkeit mit einer Sperre von drei Spielen belegt worden, nachdem er in der 57. Minute des Zweitligaspiels gegen den Hamburger SV am 3. November von Schiedsrichter René Rohde (Rostock) des Feldes verwiesen worden war.