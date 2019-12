DFB-Stiftung Sepp Herberger: Kuratorium mit Seeler, Eckel und Rehhagel

Köln (SID) - Nationalmannschafts-Ehrenspielführer Uwe Seeler, der griechische Europameister-Trainer Otto Rehhagel und der 1954er-Weltmeister Horst Eckel haben ihr Engagement in der Sepp-Herberger-Stiftung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) fortgesetzt. Insgesamt 24 Persönlichkeiten des Fußballs und der Gesellschaft gehören dem Gremium, das am Dienstag in Frankfurt/Main seine konstituierende Sitzung abhielt, an.

Die Sepp-Herberger-Stiftung traf sich am Dienstag © SID

Erstmals berufen wurden die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner, SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil, Blindenfußballer Alexander Fangmann und SAP-Manager Lars Lamade. Behindertenfußball und Resozialisierung bleiben wichtige Schwerpunktbereiche.

"Wir führen unser Engagement im Behindertenfußball konsequent fort und setzen dabei auch die Inklusionsinitiative in den DFB-Landesverbänden weiter um", sagte Dirk Janotta, der als DFB-Vizepräsident qua Amt Vorsitzender des Vorstandes der ältesten deutschen Fußballstiftung ist.

Die durch die Europäische Fußball-Union (UEFA) als bestes europäisches Breitenfußballprojekt ausgezeichnete Resozialisierungsinitiative "Anstoß für ein neues Leben" wird gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit und weiteren Kooperationspartnern in 22 Jugendstraf- und Justizvollzugsanstalten aus zehn Bundesländern fortgesetzt. Dabei jährt sich im kommenden Jahr der erste JVA-Besuch Sepp Herbergers zum 50. Mal.