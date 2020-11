DFB-Team: Alle Corona-Tests negativ

Sevilla (SID) - Dem Nations-League-Spiel der deutschen Nationalmannschaft am Abend (20.45 Uhr/ZDF) in Sevilla gegen Spanien steht aus DFB-Sicht nichts im Wege. Alle Angehörigen des aktuellen Aufgebots seien erneut negativ auf COVID-19 getestet worden, teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag mit. Das gelte für die Spieler um Kapitän Manuel Neuer ebenso wie für den Trainerstab mit Joachim Löw und die Betreuer.

DFB-Team laut Sportwetten Favorit auf Gruppensieg © SID

Das ist vor dem Hintergrund des jüngsten Länderspiels der DFB-Elf gegen die Ukraine (3:1) eine beruhigende Nachricht. Nach dem Duell in der Nationenliga waren zwei weitere ukrainische Nationalspieler positiv getestet worden. Auch am Dienstag meldete die Ukraine weitere Coronafälle in der Mannschaft.