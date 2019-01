DFB-Team: Erstes Heimspiel der EM-Quali in Mainz

Frankfurt/Main (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr erstes Heimspiel in der EM-Qualifikation gegen Estland am 11. Juni (20.45 Uhr/RTL) in Mainz austragen. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag nach seiner Präsidiumssitzung bekannt, in der er auch die weiteren Heimspiele 2019 vergab.

Will wieder zur Weltspitze gehören: Oliver Bierhoff © SID

Demnach spielt die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw am 6. September im Rahmen der EM-Quali in Hamburg gegen die Niederlande. Das Länderspiel am 9. oder 10. Oktober wird nach Festlegung des Gegners vergeben. Das Fußballjahr endet für das DFB-Team mit den Qualispielen am 16. November in Mönchengladbach gegen Weißrussland und am 19. November in Frankfurt gegen Nordirland.

"Wir wollen alles tun, um wieder in die Weltspitze zurückzukehren. Es ist schön, dass wir uns mit den Länderspielen in ganz unterschiedlichen Regionen Deutschlands unseren Fans präsentieren können und neben den großen Arenen auch wieder in kleineren Stadien wie in Mainz spielen", sagte Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff.

Den Auftakt des Länderspieljahrs bildet die Begegnung mit Serbien am 20. März in Wolfsburg. An Mainz hat die deutsche Auswahl gemischte Erinnerungen. Zwar gewann sie dort im Juni 2014 ihre WM-Generalprobe auf dem Weg zum vierten Stern in Rio 6:1 gegen Armenien. Allerdings zog sich Marco Reus dabei einen Teilriss des vorderen Syndesmosebandes zu und fiel für die Weltmeisterschaft in Brasilien aus. - Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft 2019:

20. März: Deutschland – Serbien in Wolfsburg

24. März: Niederlande – Deutschland in Amsterdam (EM-Quali)

8. Juni: Weißrussland – Deutschland (EM-Quali)

11. Juni: Deutschland – Estland in Mainz (EM-Quali)

6. September: Deutschland – Niederlande in Hamburg (EM-Quali)

9. September: Nordirland – Deutschland (EM-Quali)

9. oder 10. Oktober: Gegner offen

13. Oktober: Estland – Deutschland (EM-Quali)

16. November: Deutschland – Weißrussland in Mönchengladbach (EM-Quali)

19. November: Deutschland – Nordirland in Frankfurt (EM-Quali/alle Spiele 20.45 Uhr)