DFB-Team: Qualispiel gegen Estland in Mainz ausverkauft

Mainz (SID) - Die deutsche Nationalmannschaft wird ihr erstes Heimspiel im Rahmen der EM-Qualifikation vor vollbesetzten Rängen bestreiten. Die Begegnung mit Estland am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Mainz ist mit 26.050 Zuschauern ausverkauft. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Das Mainzer Stadion ist am Dienstag ausverkauft © SID

Die DFB-Auswahl hatte die Ausscheidung für die Endrunde im kommenden Jahr mit dem Gastspiel bei Erzrivale Niederlande im März (3:2) erfolgreich begonnen. Am Samstag (20.45 Uhr/RTL) steht in Weißrussland die zweite Begegnung ebenfalls auswärts an.