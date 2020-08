DFB-Team: Schulz abgereist - auch Waldschmidt fehlt

Stuttgart (SID) - Bundestrainer Joachim Löw muss beim Start in die EM-Saison auch auf Nico Schulz verzichten. Der Linksverteidiger von Borussia Dortmund ist wegen Wadenproblemen bereits wieder aus Stuttgart abgereist, wo die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in der Nations League auf Spanien trifft. Auch Luca Waldschmidt fehlte beim ersten Training nach einem Testspiel mit seinem neuen Klub Benfica Lissabon am Sonntag gegen den AFC Bournemouth.

Nico Schulz reist wegen Wadenproblemen ab © SID

Löw begrüßte nach negativen Corona-Tests 20 Spieler zur ersten Einheit im ADM-Sportpark der Stuttgarter Kickers. Einige kamen direkt aus dem Urlaub zur DFB-Auswahl, andere waren wie Waldschmidt erst am Wochenende noch im Einsatz. Löw ließ deshalb je nach Belastungsstand trainieren. Am Dienstag plant er eine normale Einheit mit der ganzen verbliebenen Mannschaft um die Neulinge Robin Gosens, Florian Neuhaus und Oliver Baumann.

Neben Schulz fehlen die geschonten Münchner Triple-Helden Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry im Aufgebot für das Duell mit Spanien und der Schweiz am Sonntag in Basel. Auch die Leipziger Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann bekamen eine Verschnaufpause. Marc-Andre ter Stegen muss nach nach seiner Knie-OP passen, Marco Reus fehlt nach langwierigen Adduktorenproblemen.