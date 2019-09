DFB-Team Wettfavorit gegen Oranje in Hamburg

Köln (SID) - Im Fußball-Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitag in Hamburg klarer Favorit. Bei bwin beläuft sich die Quote für einen DFB-Sieg auf 1,87. Gewinnt die Elftal, zahlt der Sportwettenanbieter das 3,75-Fache zurück, ein Unentschieden ist mit einer Quote von 3,70 notiert.

Deutschland ist gegen die Niederlande klarer Favorit © SID

An der Qualifikation der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die paneuropäische EM-Endrunde 2020 bestehen mit der Gruppensieger-Quote von 1,25 kaum Zweifel. Sollte Timo Werner seine Bundesliga-Torerfolgssträhne auch in der Nationalmannschaft fortsetzen, zahlt bwin bei einem Dreierpack das 19,00-Fache des Einsatzes zurück.

Trifft der Stürmer doppelt, dürfen sich Wettfans über eine Quote von 5,75 freuen. Ist der Leipziger der erste Torschütze der Partie, zahlt der Sportwettenanbieter das 5,00-Fache des Einsatzes zurück.