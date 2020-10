DFB-Team droht nächstes Heimspiel vor Mini-Kulisse

Köln (SID) - Der deutschen Fußball-Nationalmannschaft droht am Dienstag (20.45 Uhr/ARD) gegen die Schweiz in der Nations League aufgrund der Corona-Pandemie das nächste Heimspiel vor einer Mini-Kulisse. Im Spielort Köln lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag bei 59,7 pro 100.000 Einwohner und damit deutlich über dem Grenzwert von 35. Eine endgültige Entscheidung wird am Montag getroffen.

Ob in Köln Zuschauer zugelassen werden, ist noch offen © SID

Das Länderspiel gegen die Türkei (3:3) am vergangenen Mittwoch durften in Köln 300 Zuschauer im Stadion verfolgen. Die angestrebte Freikartenaktion des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) musste daher aufgeschoben werden.