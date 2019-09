DFB-Team gegen die Niederlande ohne Goretzka

Hamburg (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im richtungweisenden EM-Qualifikationsspiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg gegen Erzrivale Niederlande auf Leon Goretzka verzichten. Der Mittelfeldspieler von Bayern München habe "eine leichte Einblutung an der Stelle, die ihm schon länger Probleme bereitet", sagte Bundestrainer Joachim Löw am Donnerstag. Goretzka hatte den Saisonstart bei den Bayern wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.