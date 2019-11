DFB-Team mit Goretzka und Koch gegen Weißrussland

Düsseldorf (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet mit Leon Goretzka und Robin Koch in das EM-Qualifikationsspiel in Mönchengladbach (20.45 Uhr/RTL) gegen Weißrussland. Koch spielt in seinem zweiten Länderspiel an der Seite des neuen Abwehrchefs Matthias Ginter.

Jogi Löw vertraut im Sturm auf Leon Goretzka © SID

Lukas Klostermann rechts und Nico Schulz links komplettieren die Viererkette vor Torhüter Manuel Neuer. Das Mittelfeld bilden wie von Bundestrainer Joachim Löw angekündigt Joshua Kimmich, Toni Kroos und Ilkay Gündogan. Im Sturm sollen Goretzka, Serge Gnabry und Timo Werner für die Tore sorgen.

Mit einem Sieg gegen die Weißrussen hätte sich die DFB-Auswahl für die EURO 2020 qualifiziert, wenn die Niederlande im Parallelspiel in Nordirland nicht verlieren. - Die deutsche Aufstellung:

1 Neuer - 13 Klostermann, 4 Ginter, 2 Koch , 14 Schulz - 6 Kimmich - 8 Kroos, 21 Gündogan - 18 Goretzka , 20 Gnabry, 9 Werner. - Trainer: Löw