DFB-Team mit Havertz gegen Russland

Leipzig (SID) - Kai Havertz bestreitet sein zweites Länderspiel. Der Mittelfeldspieler des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen steht in der Startelf von Bundestrainer Joachim Löw für das Länderspiel am Donnerstagabend in Leipzig gegen Russland.

Havertz steht zum ersten Mal in der Startelf © SID

Im Sturm vertraut Löw wie zuletzt in der Nations League bei Weltmeister Frankreich (1:2) auf das Trio Leroy Sane, Serge Gnabry und Timo Werner. Dahinter spielt Havertz neben Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld. Thilo Kehrer kommt über die rechte Seite, Jonas Hector über links.

Vor Kapitän Manuel Neuer im Tor bilden Matthias Ginter, Niklas Süle und Antonio Rüdiger die Dreierkette. Insgesamt sind sieben Spieler in der Anfangsformation 23 Jahre oder jünger. - Die deutsche Aufstellung:

1 Neuer - 4 Ginter, 15 Süle, 16 Rüdiger - 2 Kehrer, 18 Kimmich, 23 Havertz, 3 Hector - 19 Sane, 20 Gnabry, 9 Werner - Trainer: Löw