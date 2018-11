DFB-Team setzt Charmeoffensive fort: Neuer und Co. begeistern Kinder beim Schulbesuch

Leipzig (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat ihre Charmeoffensive mit einem Schulbesuch vor dem Länderspiel am Donnerstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Russland fortgesetzt. Als die Spieler Manuel Neuer, Timo Werner, Leroy Sane, Julian Brandt sowie Teamdirektor Oliver Bierhoff die volle Aula der 94. Oberschule in Leipzig betraten, war das Gekreische unter den 200 Kindern groß.

Julian Brandt stellte sich den Fragen der Schüler © SID

"Danke für den tollen Empfang", sagte Bierhoff an die jungen Besucher der Klassen fünf bis acht gerichtet: "Ich hoffe, dass eure Lehrer auch immer so einen tollen Empfang bekommen."

Als gleich der erste Schüler mit seiner Frage an Sane über den Rücktritt von Mesut Özil einen wunden Punkt ansprach, grätschte Bierhoff scherzhaft dazwischen: "Wer ist dein Lehrer?"

Der Besuch in der Schule ist ein weiterer Schritt der Nationalmannschaft, um die zuletzt verloren gegangene Fannähe wieder herzustellen. Im Oktober hatten Neuer und Co. in Berlin zum ersten Mal seit Jahren wieder ein öffentliches Training abgehalten. Rund 5000 Zuschauer hatten im Amateurstadion von Hertha BSC für eine Volksfeststimmung gesorgt.

In Leipzig, wo am Dienstag außerdem Stürmer Thomas Müller einen Amateurverein besuchte, wolle man "noch mehr auf die Fans zugehen", sagte Bierhoff.