DFB-Team spendet über 235.000 Euro für Sporthilfe

Basel (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat beim insgesamt enttäuschenden 1:1 (1:0) in der Nations League gegen die Schweiz in Basel zumindest läuferisch überzeugt - und damit viele deutsche Sportler "beschenkt". Die Auswahl um Ersatzkapitän Toni Kroos spendete nach der Begegnung mit Blick auf das EM- und Olympia-Jahr 2021 für jeden gelaufenen Kilometer 2021 Euro für die deutsche Sporthilfe. Bei 116,7 km kam so die stolze Summe von 235.851 Euro zusammen.

Spendet über 200.000 Euro: Die Nationalmannschaft © SID

Mit ihrer Spende will die Nationalmannschaft laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) ihre Wertschätzung gegenüber den anderen Sportarten ausdrücken, die in der öffentlichen Wahrnehmung oft in im Schatten von "König" Fußball stehen.