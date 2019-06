DFB-Team versteigert Trikots für den guten Zweck

Aachen (SID) - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft stellt ihre getragenen Trikots für den guten Zweck zur Verfügung. Für die Fans der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ergibt sich am Mittwoch im Rahmen der Trainingseinheit in Aachen die Chance, im Internet auf das Trikot ihres Lieblingsspielers zu bieten. Die Versteigerung startet um 17.30 Uhr.

DFB-Team versteigert Trikots für den guten Zweck © SID

In Zusammenarbeit mit dem Online-Auktionshaus Matchwornshirt werden die getragenen und signierten Trikots von Manuel Neuer, Marco Reus und Co. bis Sonntag angeboten. Der Gesamterlös kommt im Rahmen der Initiative "Kinderträume" dem Kindertumorzentrum in Heidelberg zugute.