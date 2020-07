DFB: U21-Auswahl im September gegen Moldawien und Belgien

Köln (SID) - Die U21-Fußball-Nationalmannschaft bestreitet ihr erstes Pflichtspiel nach der Corona-Zwangspause am 3. September. Der Europameister von 2011 und 2017 trifft am vierten Spieltag der EM-Qualifikation in Wiesbaden auf Moldawien. Fünf Tage später reist die Elf von Trainer Stefan Kuntz zum Tabellenführer nach Belgien.

In Belgien trifft Deutschland auf den Tabellenführer © SID

Der DFB entschied sich nach eigenen Angaben gegen die ursprünglich angedachte Frankfurter PSD Bank Arena für das Moldawien-Spiel, da dort noch keine Spiele unter dem Hygienekonzept des DFB und der DFL durchgeführt wurden.

Die Endrunde der U21-Europameisterschaft 2021 in Ungarn und Slowenien wurde aufgrund der Corona-Pandemie in zwei Phasen unterteilt: Die Gruppenphase findet im bereits März statt, vom 31. Mai bis 6. Juni folgen die K.o.-Spiele.