DFB ermöglicht Stützpunkttraining ab dem 8. Juni

Köln (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie die meisten seiner 366 Stützpunkte ab dem 8. Juni wieder für Training öffnen. Dies sei wichtig, da die Stützpunkte "integraler Bestandteil des DFB-Talentförderprogramms sind", hieß es in einer Verbandsmitteilung am Donnerstag.

Stützpunkte können das Training bald wieder aufnehmen © SID

Der Restart erfolgt unter Einhaltung allgemeiner Sicherheits- und Hygienevorschriften. "Natürlich sind wir uns unserer Verantwortung gegenüber den Talenten bewusst. Daher gehen wir gemeinsam mit den Erziehungsberechtigten und den Spielerinnen und Spielern den nächsten Schritt in Richtung Normalität", sagte Damir Dugandzic, Sportlicher Leiter des DFB-Talentförderprogramms.