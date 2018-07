DFB legt Spielorte für Frauen-Länderspiele fest

Frankfurt/Main (SID) - Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat auf seiner turnusmäßigen Sitzung am Freitag die Austragungsorte für die verbleibenden Heimspiele der Frauen-Nationalmannschaft im Jahr 2018 vorbehaltlich der direkten Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich festgelegt.

Ein Länderspiel soll im Oktober in Essen stattfinden © SID

Geplant sind demnach Länderspiele im Oktober in Essen sowie im November in Osnabrück und Erfurt. Die zeitgenaue Terminierung soll wie die Bekanntgabe der Gegner zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Sollte Deutschland die direkte WM-Qualifikation verpassen und in die Play-offs gehen müssen, würden die in diesem Rahmen anstehenden möglichen beiden Heimspiele im Oktober in Essen und im November in Osnabrück ausgetragen. In Erfurt wären die DFB-Frauen dann erst zu einem späteren Zeitpunkt im kommenden Jahr zu Gast.

Das Team von Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch zittert noch um die Teilnahme an der Endrunde. Zwei Spieltage vor dem Ende der Qualifikation stehen die DFB-Frauen hinter Island lediglich auf Rang zwei.

In den ausstehenden Auswärtsspielen beim Tabellenführer (1. September/ZDF) und gegen die Färöer (4. September/ARD) kann der zweimalige Weltmeister aber noch aus eigener Kraft den Sprung an die Spitze und damit die direkte Qualifikation schaffen. Würde Deutschland auf Platz zwei bleiben, könnte das Team als einer der vier besten Zweitplatzierten der insgesamt sieben Gruppen in zwei Play-off-Runden noch über einen Umweg das WM-Ticket lösen.