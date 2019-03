DFB nimmt mit eSport-Nationalmannschaft an "FIFA eNations Cup" teil

Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird mit einer neu gegründeten eSport-Nationalmannschaft am ersten "FIFA eNations Cup" (13./14. April) teilnehmen. Dies hat das DFB-Präsidium am Donnerstag beschlossen. Der DFB will zwei Teilnehmer nominieren, die im Konsolenspiel FIFA 19 an der ersten virtuellen Team-Weltmeisterschaft für Deutschland teilnehmen.

Infrage steht die Gemeinnützigkeit des DFB © SID

"Viele unserer aktiven Fußballer spielen in ihrer Freizeit Fußball auch an der Konsole. Dieser Trend spielt auch in unseren Planungen eine Rolle. Diese Entscheidung ist daher ein weiterer Schritt, den DFB für die Zukunft gut aufzustellen", sagte DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius: "Wir werden nun bis zum Nominierungsschluss am 31. März das beste Team für den ‘FIFA eNations Cup’ melden."

Laut Sport Bild gelten Michael "MegaBit" Bittner (20) und Mohammed "MoAuba" Harkous (22) von Werder Bremen als Favoriten im Kampf um die beiden Startplätze. Das Spitzenduo hatte die Werderaner in der laufenden Saison zum Titel in der VBL Club Championship geführt.

Der Weltverband FIFA hat 20 Nationen aller sechs Konföderationen (UEFA, CONCACAF, CONMEBOL, CAF, OFC und AFC) eingeladen. Wie die FIFA am Donnerstag mitteilte, wird das Turnier in London ausgetragen. Das Preisgeld beträgt 100.000 US-Dollar (rund 88.500 Euro).