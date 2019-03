DFB trauert um Kinkel: "Er wird uns sehr fehlen"

Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat mit Trauer und Betroffenheit die Nachricht vom Tod seines langjährigen Wegbegleiters Klaus Kinkel aufgenommen. "Der Tod von Klaus Kinkel hat uns alle im DFB und mich persönlich sehr erschüttert, weil ich fast 30 Jahre lang mit ihm in unterschiedlichen Funktionen sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet habe", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel.

Klaus Kinkel ist im Alter von 82 Jahren verstorben © SID

Der frühere Bundesaußenminister, der im Alter von 82 Jahren gestorben ist, hatte als erster Vorsitzender die 2016 eingerichtete DFB-Ethikkommission geführt und sich zuvor unter anderem rund 20 Jahre lang im Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger engagiert.

"Klaus Kinkel hat bei seiner Arbeit in wichtigen Stiftungen immer wieder die soziale Dimension des Fußballs in den Mittelpunkt gerückt. Als erster Vorsitzender der Ethikkommission des DFB hat er sich bleibende Verdienste um die Good Governance in unserem Verband erworben", äußerte Grindel: "Wir sind dankbar für seine nach innen kritische und fordernde, aber nach außen den DFB unterstützende Arbeit. Klaus Kinkel war ein leidenschaftlicher Politiker mit Ecken und Kanten. Seine Begeisterung für ihm wichtige Themen war ansteckend. Er wird uns sehr fehlen."