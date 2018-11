DFB und DFL sagen "Danke ans Ehrenamt"

Frankfurt/Main (SID) - An den kommenden beiden Wochenenden wird in den Stadien der Bundesliga, der 2. Liga, der 3. Liga und der Frauen-Bundesliga wieder den rund 1,7 Millionen Menschen gedankt, die sich ehrenamtlich in ihren Vereinen für den Fußball engagieren. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) möchten mit der Aktion "Danke ans Ehrenamt" ihre Anerkennung für die Leistungen an der Basis ausdrücken.

"Fußball in Deutschland ist ohne das Ehrenamt nicht vorstellbar. Fußball in Deutschland, das ist eben nicht nur die Bundesliga, sondern es sind an jedem Wochenende bis zu 80.000 Spiele", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Es sind die Ehrenamtlichen, die das Rückgrat unseres Spielbetriebs bilden. Es sind die Trainer, Betreuer, Schiedsrichter, Platzwarte und Vorstandsmitglieder, die dafür sorgen, dass der Fußball in unseren 25.000 Vereinen eine erfolgreiche Zukunft hat. Ohne gute Arbeit an der Basis keine starke Spitze."

Ähnlich äußerte sich DFL-Präsident Reinhard Rauball: "Das Ehrenamt ist im deutschen Fußball unverzichtbar. Es gilt daher, Millionen selbstloser Helfer, die sich regelmäßig unter der Woche und vor allem an den Wochenenden in den Dienst unseres Sports stellen, in aller Form zu danken. Den deutschen Fußball zeichnet seit Jahrzehnten das erfolgreiche Miteinander von Amateuren und Profis aus – dabei soll es auch zukünftig bleiben."