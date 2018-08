DFB unterstützt Ceferin bei UEFA-Präsidentschaftswahl

München (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstützt bei der Präsidentschaftswahl der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im kommenden Februar Amtsinhaber Aleksander Ceferin (51). "Der DFB hat sich schon bei seiner ersten Kandidatur klar und öffentlich für ihn ausgesprochen", sagte DFB-Präsident Reinhard Grindel: "Eine Entscheidung, die sich bis zum heutigen Tage als absolut richtig erwiesen hat."

Aleksander Ceferin und DFB-Präsident Reinhard Grindel © SID

Der Slowene Ceferin, der im September 2016 erstmals gewählt worden war, habe "durch seine unaufgeregte und sachliche Art dem europäischen Verband neue Stabilität und Integrität an der Spitze verliehen", sagte Grindel: "In einer nicht ganz einfachen Zeit versteht er es hervorragend, die Interessen der 55 Nationalverbände sowie der Profiklubs zu vereinen."

Ceferin war in dieser Woche durch die Nationalverbände von Slowenien, Italien, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark, den Färöern und Irland für eine zweite Amtszeit nominiert worden. Die Wahl findet beim UEFA-Kongress in Rom am 7. Februar 2019 statt, ein Gegenkandidat ist noch nicht in Sicht.