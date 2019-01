DFB will Kommunikation beim Videobeweis verbessern

Berlin (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) will beim Einsatz des Videobeweises die Kommunikation zwischen den Schiedsrichtern und den Video-Assistenten optimieren. "Wir sind dabei, die Qualität zu verbessern", sagte DFB-Videochef Jochen Drees in Berlin: "Bislang sagt jeder noch das, was er denkt."

Der DFB will eine bessere Kommunikation beim Videobeweis © SID

Es geht um die kniffligen Phasen im Stadion nach umstrittenen Situationen und Entscheidungen, in denen sich der Schiedsrichter über Funk mit dem Video-Assistenten austauscht. "Man kann sagen, dass die Kommunikation prägnanter und reduzierter werden soll", sagte Drees.

Im Idealfall soll der Schiedsrichter seine Entscheidung kurz nach Köln kommunizieren, dort arbeitet der Video-Assistent unter Hochdruck am Bild, kann bei Spitzenspielen Bilder von 21 Kameras einsehen. Der Video-Assistent soll sich aber nicht zu oft einschalten. "Unser Anspruch muss sein, dass die Situation auf dem Feld richtig wahrgenommen wird", sagte Lutz Michael Fröhlich, Schiedsrichter-Chef beim DFB.