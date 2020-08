DFB wollte 500 Zuschauer für Länderspiel zulassen - UEFA dagegen

Frankfurt/Main (SID) - Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wollte für das Nations-League-Spiel der Nationalmannschaft am 3. September in Stuttgart gegen Spanien 500 Zuschauer zulassen. "Das wären systemrelevante Menschen gewesen", äußerte Keller: "Aber die UEFA hat entschieden, gar keine Zuschauer zuzulassen. Sie will eine einheitliche Lösung. Dafür habe ich gewisses Verständnis."