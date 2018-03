DFL: Grundsatzentscheidung über Videobeweis in der 2. Liga am 22. März

Köln (SID) - Die Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) wird am 22. März eine Grundsatzentscheidung treffen, ob in der kommenden Saison ein "Offline"-Test des Videobeweises in der 2. Liga gestartet werden soll. Dieser hätte zunächst - wie in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit - keine Auswirkungen auf den Spielbetrieb.

Keine Übertragung des Videobeweises auf die Leinwand © SID

Darüber hinaus wird die Mitgliederversammlung über den regulären Einsatz des Video-Assistenten in der Bundesliga ab der kommenden Saison entscheiden. Die Regelhüter des International Football Association Board (IFAB) hatten am 3. März grünes Licht für die Technik gegeben. Über den Einsatz dürfen die Verbände und Ligen aber selbst entscheiden.

Die DFL betonte, dass in der kommenden Woche keine Entscheidung in Bezug auf eine Veränderung der geltenden 50+1-Regelung getroffen werde. Bei der Zusammenkunft der 36 Profiklubs werde "lediglich der geplante Verfahrensverlauf einer Diskussion als Tagesordnungspunkt thematisiert".