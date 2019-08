DFL Stiftung wirbt mit Bundesliga-Stars für deutsche Sporttalente

Köln (SID) - Die Stiftung der deutschen Fußball-Liga (DFL) vertraut zur Unterstützung deutscher Sporttalente weiter auf die Hilfe von Bundesliga-Stars. In den in Zusammenarbeit mit der deutschen Sporthilfe entstandenen Werbespots treten sowohl Spieler wie Marco Reus (Borussia Dortmund), Serge Gnabry oder Manuel Neuer (beide Bayern München) als auch Vereinsverantwortliche wie Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic auf.

Reus ist Teil der Intitiative der DFL © SID

"Seite an Seite" mit Talenten des deutschen Sports wie Kunstturnerin Elisabeth Seitz, Zehnkampf-U20-Weltrekordler Niklas Kaul oder Niko Kappel, Paralympics-Sieger 2016 im Kugelstoßen, sollen sie auf die Leistungen junger Sportlerinnen und Sportler aus dem olympischen und paralympischen Sport aufmerksam machen und so das Interesse an diesen Athleten vergrößern. Die 30- und 60-sekündigen Werbeclips sollen ab Freitag bei verschiedenen Sendern ausgestrahlt werden.