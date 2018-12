DFL terminiert Spieltage - Bayern gegen BVB am Samstagabend

Köln (SID) - Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Mittwoch die Spieltage der Bundesliga und 2. Bundesliga bis Anfang April zeitgenau angesetzt. Terminiert wurden die Runden 22 bis 28. Das Topspiel zwischen Bayern München und Borussia Dortmund findet demnach am Samstag, 6. April um 18.30 Uhr statt.

Das Bundesliga-Topspiel beschert Sky Rekordquoten © SID

Insgesamt gibt es in dem Zeitraum drei Montagsspiele: Der 1. FC Nürnberg trifft an dem bei Fans ungeliebten Termin auf den West-Nachbarn Borussia Dortmund (18. Februar), RB Leipzig auf die TSG Hoffenheim (25. Februar) und Fortuna Düsseldorf auf Eintracht Frankfurt (11. März).

Die DFL nutzte den Montag und auch den Termin am Sonntagmittag (13.30 Uhr) nach eigenen Angaben, um "Hinweise und Einschränkungen bei der Spielansetzung besser zu berücksichtigen - darunter vor allem die Vorgaben der Sicherheitsbehörden."

So findet am Wochenende des 22. Spieltags die Münchner Sicherheitskonferenz statt, daher werden am Samstag und Sonntag keine Bundesligaspiele in Bayern angesetzt. Die Begegnung zwischen Nürnberg und Dortmund findet als Folge am Montag statt, der FC Augsburg empfängt Bayern München bereits am Freitagabend um 20.30 Uhr.

In der 2. Bundesliga treffen am 25. Spieltag der FC St. Pauli und der Hamburger SV aufeinander. Das Derby findet am Sonntag (13.30 Uhr) statt. Die nächsten zeitgenauen Ansetzungen erfolgen voraussichtlich in der zwölften Kalenderwoche (18. bis 22. März 2019).