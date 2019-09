DFL zeichnet Wolfsburg und Darmstadt für Stadionrasen aus

Frankfurt/Main (SID) - Der Bundesligist VfL Wolfsburg und der Zweitligist Darmstadt 98 sind von der Deutschen Fußball Liga (DFL) für die hohe Qualität ihres Stadionrasens mit dem "Pitch of the Year" ausgezeichnet worden. Ansgar Schwenken, DFL-Direktor Fußballangelegenheiten & Fans sowie Mitglied der Geschäftsleitung, und Harald Nonn, Vorsitzender des Deutsche Rasengesellschaft e.V., überreichten den Award an die Greenkeeping-Verantwortlichen der jeweiligen Klubs.

Schwenken überreicht Award an die Greenkeeper © SID

In der Bundesliga ging Platz zwei an Borussia Dortmund, Dritter wurde Borussia Mönchengladbach. In der 2. Bundesliga belegt Jahn Regensburg Platz zwei, Dritter wurde Arminia Bielefeld.

Die Auszeichnung wurde zum sechsten Mal seit Einführung ab der Spielzeit 2013/14 von einer Fachjury vergeben. Die Übergabe des Awards fand am Rande des zwölften Informationstreffens für Greenkeeper der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga in Dortmund statt.