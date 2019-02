DHB-Auswahl verliert All Star Game gegen Bundesliga-Auswahl

Stuttgart (SID) - Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat das All Star Game in Stuttgart mit 39:42 (21:21) gegen eine hochkarätige Bundesliga-Auswahl verloren. Fünf Tage nach dem Ende der Weltmeisterschaft wurde die Nationalmannschaft von 6200 Zuschauern in der ausverkauften Arena noch einmal ausgiebig gefeiert.

Das DHB-Team verlor das Allstar-Game mit 39:42 © SID

Dass Bundestrainer Christian Prokop auf Kapitän Uwe Gensheimer, Torwart Andreas Wolff, Hendrik Pekeler, Steffen Weinhold und Steffen Fäth verzichten musste, tat der Stimmung keinen Abbruch. Dafür sorgte auch die gut aufgelegte Liga-Auswahl, die vom dänischen Weltmeister-Coach Nikolaj Jacobsen (Rhein-Neckar Löwen) und Meistertrainer Maik Machulla (Flensburg-Handewitt) trainiert wurde.

Beide Mannschaften verzichteten auf allzu viel Klamauk und zeigten viele gute sowie technisch anspruchsvolle Aktionen. Ohne große Härte in der Verteidigung kamen die Zuschauer voll auf ihre Kosten.