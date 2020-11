DHB-Frauen: Zschocke verletzt, Lott springt ein

Köln (SID) - Die deutschen Handballerinnen müssen eine Woche vor der EM in Dänemark (3. bis 20. Dezember) einen Ausfall verkraften. Rückraumspielerin Mia Zschocke (Bayer Leverkusen) hat sich im Training am linken Sprunggelenk verletzt, für die 22-Jährige berief Bundestrainer Henk Groener Annika Lott (Buxtehuder SV) in den 18er-Kader. Die 20-Jährige hatte erst vor wenigen Wochen ihr Debüt für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) gefeiert.

Mia Zschocke hat sich im Training verletzt © SID

Groeners Team trifft zum EM-Auftakt am 3. Dezember in Kolding auf Rumänien (18.00 Uhr). Weitere Gegner in der Vorrundengruppe D sind Norwegen (5. Dezember/18.15 Uhr) und Polen (7. Dezember/18.15 Uhr, jeweils Sportdeutschland.tv).