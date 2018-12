DHB-Frauen brauchen hohen Sieg fürs EM-Halbfinale

Nancy (SID) - Die deutschen Handballerinnen haben unmittelbar vor ihrem abschließenden Hauptrunden-Duell mit den Niederlanden am Mittwochabend (21 Uhr/sportdeutschland.tv) nur noch geringe Chancen auf den Einzug ins EM-Halbfinale. Nach dem Erfolg Ungarns gegen Rumänien (31:29) benötigt die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener gegen den Vize-Europameister einen Sieg mit zwölf Toren Unterschied, um sich erstmals seit zehn Jahren für die Medaillenspiele zu qualifizieren.

Die DHB-Damen wollen ins Halbfinale einziehen © SID

Bessere Aussichten bestehen auf die Teilnahme am Spiel um Platz fünf in Paris. Dieses würde die junge Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit einem Sieg in jedem Fall erreichen.

Zum Auftakt in die zweite Turnierphase hatte Deutschland am Freitag mit 29:23 gegen Spanien gewonnen, im zweiten Spiel setzte es am Sonntag ein 25:26 gegen Ungarn.