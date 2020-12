DHB-Frauen in EM-Hauptrunde gegen Kroatien, Niederlande und Ungarn

Köln (SID) - Die deutschen Handballerinnen treffen in der EM-Hauptrunde neben Kroatien auf Weltmeister Niederlande und Ungarn. Die Niederländerinnen sicherten durch ihren ersten Sieg im Turnierverlauf beim 28:24 (13:15) gegen die Ungarinnen ihr Hauptrunden-Ticket. Serbien konnte beim 24:25 (10:11) gegen Kroatien die Niederlage Ungarns nicht ausnutzen und schied aus.

Erfolgreicher EM-Start der DHB-Frauen © SID

Das deutsche Team von Bundestrainer Henk Groener war am Montag im dänischen Kolding durch ein 21:21 gegen Polen trotz schmeichelhafter Leistungen mit zwei Punkten in die nächste Turnierphase eingezogen. Außerdem sind die DHB-Vorrundengegner Norwegen und Rumänien in der deutschen Hauptrundengruppe vertreten.

Jedes Team nimmt die in der Vorrunde gewonnenen Punkte gegen die Hauptrundengegner mit. Die ersten beiden Teams der zwei Hauptrundengruppen sichern sich ihr Halbfinalticket.